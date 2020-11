Unbekannte räumten Bankschließfächer in NÖ

Die Ermittlungen um geknackte und leer geräumte Schließfächer in einer Bank in Mödling haben am Freitagvormittag weitere Kreise gezogen. Wie die Polizei mitteilte, wurden auch Schließfächer eines Geldinstituts in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) geleert. Verübt worden sein soll die Tat - so wie in Mödling - am Mittwoch. Die Exekutive bestätigte zudem, dass mit dem selben Modus Operandi vorgegangen worden war. Ob es sich auch um dieselbe Tätergruppe handelt, war vorerst unklar.