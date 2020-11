Schmidiger fällt lange verletzt aus - Mölgg Corona-positiv

Der Schweizer Slalom-Spezialist Reto Schmidiger muss wegen einer Verletzung im linken Knie lange pausieren. Wie Swiss-Ski am Freitag bekannt gab, habe der im Oktober bei einem Trainingssturz verletzte Kitzbühel-Neunte der vergangenen Saison nun doch operiert werden müssen und falle mehrere Monate aus.

Nächste Woche wird sich der 38-Jährige demnach einem neuerlichen Test unterziehen. Seine Teilnahme an den Weltcup-Riesentorläufen am 5. und 6. Dezember in Val d‘Isere ist ungewiss.