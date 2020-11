Starker Zustrom zu Corona-Massentests in Südtirol

Die Aktion „Südtirol testet“ dürfte großen Zuspruch seitens der Bevölkerung erhalten. Bereits zu Beginn der Massentests am Freitag war der Zustrom der Bevölkerung groß. In einigen Orten bildeten sich vor den Teststationen Schlangen. In anderen Gemeinden wurde ein Online-Vormerksystem eingerichtet, in wieder anderen Gemeinden wurde den Bürgern Zeitfenster vorgeschlagen, in denen bestimmte Ortsbereiche an der Reihe waren.