Zehnter Sieg: Schwazer Handballer zockten auch Rekordmeister Bregenz ab

Bregenz –Elfter Spieltag, und Sparkasse Schwaz Handball Tirol trifft weiter wie am Fließband. Mit einem 30:28-(18:15)-Auswärtssieg im Westderby gegen Bregenz prolongierten die Tiroler die Siegesserie mit dem zehnten Erfolg in der spusu-Liga. „Wir waren geduldig und haben speziell in der ersten Hälfte unsere Chancen gut genützt“, freute sich Trainer Frank Bergemann, der mit Richard Wöss und Clemens Wilfing auf zwei rechte Flügelspieler verzichten musste. „Wenn man etwas bekritteln müsste, dann nur, dass wir es am Ende wieder spannend gemacht haben.“