Nordische Kombination: Jänner-Weltcup in Otepää abgesagt

Der Weltcup der Nordischen Kombinierer Anfang Jänner im estnischen Otepää ist eine Woche vor dem Saisonauftakt in Finnland abgesagt worden. Als Grund führte der Internationale Ski-Verband (FIS) am Freitag finanzielle Probleme als Folge der Coronakrise und die steigende Zahl an Covid-19-Fällen in Estland an. Ein etwaiger Ersatzaustragungsort werde schnellstmöglich bekanntgegeben, so die FIS.