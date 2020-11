Dichter Spielplan für die Haie: „Es fühlt sich nicht nach Arbeit an“

Innsbruck – Viermal hinten, kein­e einzige Minute vorne und am Ende dank Penaltyschießen doch noch gewonnen – die Innsbrucker Haie zeigten gegen den Villacher SV beim 5:4 am Donnerstagabend Steherqualitäten. „Wir haben viel Herz und Charakter gezeigt. Wir geben nie auf, das macht mich glücklich“, streut HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe seinem Team in Sachen Mentalität Rosen.

Die Beine sind nach drei Heimspielen in nur fünf Tagen schon etwas schwer: „Natürlich sind wir ein bisschen müde, aber wir wären auch keine Menschen, wenn wir das nicht wären“, notiert Herr: „Ich weiß, was ich zu machen hab­e.“ Denn Jammern, angesichts des dichten Spielplans oder der Geisterspiele in der Corona-Krise, will der Captain in keinem Fall: „Es fühlt sich alles sehr speziell an. Wir leben in einer chaotischen Zeit, aber wir dürfen im Gegensatz zu vielen anderen Menschen das machen, was wir lieben. Und das fühlt sich nicht nach Arbeit an“, bezeichnet Herr jeden Schritt auf die Eisfläche als positive „Fluchtmöglichkeit“.