Debatte um Hauptwohnsitz: Landecker Vize darf in Pians wohnen

Der Landecker Vizebürgermeister hat seinen Hauptwohnsitz in Land­eck, seinen Nebenwohnsitz in Pians gemeldet.

Grund: Vöhl wohnt mit seiner Familie in Pians – hauptwohnsitzlich gemeldet ist er allerdings im Elternhaus in Landeck. Das ist auch eine Voraussetzung für seine Arbeit in der Stadtpolitik.

Darauf hatte sich auch Vöhl in den vergangenen Wochen gegenüber der Tiroler Tageszeitung berufen. Er arbeite in Landeck als Schuldirektor, sei hier aufgewachsen und eng mit dem Elternhaus verbunden, er engagiere sich nicht nur in der Politik, sondern auch in Vereinen. Schlafen würde er allerdings in Pians, wo seine Frau und seine Kinder hauptwohnsitzlich gemeldet sind. Die Bezirkshauptmannschaft hatte sich zwar in der Frage als unzuständig erklärt, Vöhl allerdings argumentativ den Rücken gestärkt.