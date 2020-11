Beerdigung von Pfarrer Anton Kofler über Internet mitverfolgen

Kartitsch – Die Gemeinde Kartitsch ist in Trauer: Der langjährige Pfarrer Anton Kofler ist am 17. November 88-jährig verstorben. 2017 hatte er sein 60-Jahr-Priesterjubiläum gefeiert. Trotz Corona-Beschränkungen möchte das Dekanat allen die Möglichkeit geben, an der Verabschiedung teilzunehmen, und bietet dies über den YouTube-Kanal der Pfarre Sillian an. Heute Samstag wird um 20 Uhr der Seelenrosenkranz live übertragen. Auch die Beisetzung von Anton Kofler am Montag, 23. November, 14 Uhr, kann über den Youtube-Kanal mitverfolgt werden. Bischof Hermann Glettler wird persönlich das Requiem leiten. (co)