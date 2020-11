FPÖ will Laubbläsern in Innsbruck die Luft abdrehen

Innsbruck wäre damit nicht die erste Landeshauptstadt, in der ein derartiges Verbot gilt. In Graz hat es sich schon längst ausgeblasen. Im Oktober 2013 erließ das Land Steiermark die so genannte „Laubbläser-Verordnung“ mit dem ganzjährigen Verbot von Laubbläsern und Laubsaugern für das gesamte Stadtgebiet von Graz sowie zwei weiterer steirischer Gemeinden. „Das werden wir wohl in Innsbruck auch zusammenbringen“, sagt Federspiel.