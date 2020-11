„Dancing Stars“-Jurorin Sarkissova corona-positiv getestet

„Dancing Stars“-Jurorin Karina Sarkissova ist in Budapest positiv auf eine Covid-19-Infektion getestet worden und wird deshalb in der heutigen „Dancing Stars“-Show (20.15 Uhr in ORF 1) und in weiterer Folge auch bei der Finalsendung am 27. November nicht als Jurorin zur Verfügung stehen. Das teilte der ORF am Freitag in einer Aussendung mit.