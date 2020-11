Magdalena Krssakova holt bei Judo-EM in 63-kg-Klasse Silber

Die Wienerin Magdalena Krssakova hat die EM-Medaillenserie der österreichischen Judokas am Freitag verlängert. Sie musste sich in Prag in der 63-kg-Klasse erst im Finale geschlagen geben, holte damit Silber. Seit 2013 gewann Judo Austria immer zumindest eine Medaille. Den bisher letzten EM-Titel gab es 2011 in Istanbul durch Sabrina Filzmoser (-57 kg). Eine Platzierung erreichte am zweiten EM-Tag in Tschechien auch Lukas Reiter als Siebenter in der Kategorie bis 73 kg.