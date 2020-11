Dritter Sieg in Folge für Lafnitz in der 2. Fußball-Liga

Der SV Lafnitz bleibt im Kampf um den Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Liga in der Pole Position. Die Steirer setzten sich am Freitagabend im Spiel der 10. Runde gegen Vorwärts Steyr verdient mit 3:0 (2:0) durch, feierten den dritten Zu-Null-Sieg in Folge und hielten damit den Drei-Punkte-Vorsprung auf die Konkurrenz. Einen Zähler vor Lafnitz liegt weiter der nicht aufstiegsberechtigte Spitzenreiter FC Liefering, der beim Heim-6:1 in Grödig gegen Kapfenberg keine Mühe hatte.