Rendi-Wagner empfiehlt Sieben-Punkte-Impfstrategie

„So wie viele, setze auch ich große Hoffnungen in einen Impfstoff gegen Corona“, sagte Rendi-Wagner zu dem der APA übermittelten Strategiepapier. „Unser Land braucht nach dem zweiten harten Lockdown eine positive Perspektive. Dazu zählt auch eine gut geplante österreichweite Corona-Impfstrategie, damit sich so viele Menschen wie möglich in kurzer Zeit schützen können. Ziel im Sinne eines Herdenschutzes ist es, rund zwei Drittel der Bevölkerung zu impfen - und das freiwillig“, betonte die ehemalige Gesundheitsministerin.