Punkt der besonderen Sorte: "Auftritt der Mannschaft fast wichtiger als Ergebnis"

„Für mich war der Auftritt der Mannschaft fast wichtiger als das Ergebnis“, war auch Daniel Bierofka am Tag danach sehr gut auf seine Mannschaft zu sprechen: „Weil wir von Anfang an agierten, die Klagenfurter zum Reagieren zwangen. Insgesamt eine starke Leistung sowohl in spielerischer als auch in kämpferischer Hinsicht.“ Der Coach sieht den FC Wacker nach durchwachsenem Saisonstart in der Spur: „Man sieht deutlich, dass die Mannschaft eine Entwicklung nimmt – vor allem auch mental. Du musst erst mal in Klagenfurt bestehen. Wir sind das erste Team, das hier einen Punkt holt. Wenn wir das 2:0 machen, können wir das Spiel sogar gewinnen.“ Nach dem späten Ausgleich der Klagenfurter überstanden die Innsbrucker die stürmische Schlussphase, weil der nach Verletzungspause eingewechselte Markus Wostry mit seiner Kopfballstärke im Abwehrzentrum viel abräumte und Goalie Marco Knaller mit einer Glanzparade in der 90. Minute den Sieg der Kärntner verhinderte.