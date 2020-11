Mit Booker-Preis ausgezeichneter Roman kommt im August auf Deutsch

Der in London mit dem Booker Prize ausgezeichnete Debütroman „Shuggie Bain“ des 1976 in Glasgow geborenen und heute in New York als Modedesigner arbeitenden Schotten Douglas Stuart erscheint im August 2021 auf Deutsch. Sophie Zeitz werde das Buch übersetzen, gab der Verlag Hanser Berlin bekannt. Der stark autobiografisch grundierter Roman spielt in den 1980er-Jahren in der von Thatcherismus, sterbender Industrie und sozialen Überlebenskämpfen geprägten Stadt Glasgow.