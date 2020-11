Ein Neunjähriger ist Freitagnachmittag am Ufer des zum Teil abgelassenen Forstsees in Tibitsch in der Gemeinde Techelsberg im Bezirk Klagenfurt-Land im Schlamm festgesteckt. Der Bub war bis zur Hüfte im kalten Nass eingesunken. Spaziergänger halfen der 48-jährigen Frau, die auf den Schüler aufpassen sollte. Sie zogen ihn heraus, ehe die Einsatzkräfte eintrafen. Das Kind blieb unverletzt, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.