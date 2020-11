Knappe Vlhova-Führung vor Shiffrin im Levi-Slalom

Im ersten Slalom der Weltcup-Saison 2020/21 der alpinen Ski-Damen haben sich bereits wieder die alten Machtverhältnisse gezeigt. Die Slowakin Petra Vlhova liegt 0,15 Sekunden vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin in Front, die ihr erstes Rennen nach 300 Tagen bestreitet. Dritte ist die Vorarlbergerin Katharina Liensberger, ihr Rückstand hält sich mit 0,52 in Grenzen. Es ist dies exakt die Reihenfolge, in der diese Damen in der Slalomwertung der Vorsaison aufschienen.