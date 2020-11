Äthiopische Armee rückt in Region Tigray weiter vor

Das äthiopische Militär ist nach Regierungsangaben in der Region Tigray im Norden des Landes weiter in Richtung Hauptstadt vorgerückt. Wie die Zentralregierung in Addis Abeba am Samstag mitteilte, nahmen die Truppen bei ihrem Vorstoß die Stadt Adigrat ein. Diese liegt 116 Kilometer nördlich von Mekelle, der Hauptstadt der Region. Von der gegnerischen Volksbefreiungsfront TPLF war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.