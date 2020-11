Mann starb bei Pkw-Kollision auf der S4 im Burgenland

Auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) bei Neudörfl ist Samstagfrüh ein Mann bei einer Pkw-Kollision ums Leben gekommen. Er erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Weiter Personen kamen nicht zu Schaden. Einen weiteren tödlichen Verkehrsunfall gab es in Bad Zell in Oberösterreich. Ein 52-Jähriger war mit einem Firmenfahrzeug gegen einen Baum geprallt.