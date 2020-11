Eine gewisse Reifeprüfung: WSG Tirol will gegen Admira ersten Heimsieg einfahren

Innsbruck – Der erste Heimsieg im Tivoli-Stadion steht nach zwei 1:1-Remis gegen den LASK und Hartberg sowie der 0:2-Niederlage gegen die Austria bei der WSG Tirol in dieser Saison noch aus. Heute bietet sich nach dem 1:0-Sieg in St. Pölten der perfekte Zeitpunkt.

„Mit einem Sieg können wir in die erste Tabellenhälfte vorstoßen und das würde uns sicher Rückenwind geben“, notiert WSG-Cheftrainer Thommy Silberberger, der im selben Atemzug festhält: „Wir sind aber nicht so gefestigt, dass es locker geht.“ Das unterschreibt Routinier Fabian Koch, der mit einem Außenristpass das Goldtor in St. Pölten eingefädelt hat: „Wir dürfen niemanden unterschätzen. Und wir dürfen zuhause nicht leichtfertig in Konter laufen.“ Koch weiß um die Kraft, die der zweite Sieg in Serie – das gelang der WSG seit dem Bundesliga-Aufstieg noch nie – verleihen würde.