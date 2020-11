Der Ötztal Tourismus tagt am Donnerstag im Carat in Obergurgl, wo man heuer bereits Covid-Leitsysteme erarbeitet hat.

Obergurgl, Wenns, Neustift – Die Umstände rund um die anstehenden TVB-Vollversammlungen passen in das von Corona geprägte Jahr. „Wir wurden ermuntert, die Sitzung durchzuziehen“, meint der Geschäftsführer des TVB Pitztal, Gerhard Gstettner, der für den morgigen Dienstag um 16 Uhr in den Mehrzwecksaal nach Wenns geladen hat. Zwei Tage später, am Donnerstag, treffen sich die Ötztaler Touristiker im „Carat“, dem Kongresszentrum in Obergurgl – ebenfalls um 16 Uhr, aber mit dem Spannungsmoment einer Wahl: Es geht um die Nachfolge von Bernhard Riml, des langjährigen TVB-Obmanns.