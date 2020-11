15 Jahre deutsche Kanzlerin Angela Merkel

„Angela Merkel ein Fels in der Brandung und Vorbild für Frauen weltweit“, schrieb die Frauenunion auf Twitter. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, gratulierte via Twitter und schrieb: „Kanzlerin Merkel hat entscheidende Schritte unternommen, um Europa in Zeiten voller Herausforderungen stärker zu machen, und ist heute eine der am meisten respektierten Führungspersönlichkeiten weltweit.“