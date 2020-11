Liverpool nach 3:0 im Schlager bei Leicester Tabellenzweiter

Liverpool hat den großen Heimschlager gegen Leicester City in der englischen Fußball-Premier-League klar mit 3:0 für sich entschieden. Die „Reds“ setzten sich am Sonntag dank Toren von Jonny Evans (21./Eigentor), Diogo Jota (41.) und Roberto Firmino (86.) gegen Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs und Co. durch und zogen in der Tabelle am Konkurrenten vorbei. Liverpool ist nun punktgleich hinter Tottenham Zweiter, Leicester fiel nach der neunten Runde auf Platz vier zurück.