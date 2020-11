Große Auswärtstournee: Die Haie müssen jetzt auf fremdem Eis zubeißen

Die Tore will man sich heute nicht wieder mit individuellen Blackouts selbst schießen. Zudem kamen die Dornbirner Bulldogs zuletzt ordentlich in Fahrt. Das liegt auch an einem, der früher in zwei Saisonen in Innsbruck für Begeisterungsstürme in der Tiwag-Arena sorgte: Neuzugang Andrew Yogan, der Sonnyboy aus Florida, hat mit acht Punkten in ebenso vielen Partien nichts von seiner Genialität verloren. Der Sturmtank kann oft lange untertauchen, in einer einzigen Szene aber den Unterschied ausmachen. „Wir dürfen ihm keinen Platz geben, müssen viel und hart mit dem Körper spielen. Das mag er nicht“, weiß Pedevilla: „Seine Quote ist brutal.“ Der 28-jährige US-Amerikaner hat in bislang 191 Ligapartien für Bozen, Innsbruck, Fehervar und Dornbirn 197-mal gepunktet. Das ist monströs.