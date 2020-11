Wattens – Wo ist Moritz M.? Seit über einer Woche fehlt vom 25-jährigen, zuletzt in Wattens aufhältigen Südtiroler jede Spur. Die Umstände seines Verschwindens waren ungewöhnlich. Der aus Brixen stammende Mann ließ nicht nur Handy und Geldtasche, sondern auch einen Schuh in der Wohnung eines Freundes zurück. Die ebenfalls in Brixen wohnhafte Mutter schließt einen Unfall bzw. auch ein Verbrechen nicht aus. An einen Suizid will Monika M. allerdings nicht glauben: „Das passt nicht zu Moritz.“