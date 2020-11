Verwaltungsgebäude des BKH St. Johann in Betrieb genommen

St. Johann i. T. – Das Bezirkskrankenhaus St. Johann hat ein neues Verwaltungsgebäude. Nach nur sieben Monaten Bauzeit konnte der neue Bau nun in Betrieb genommen werden. In den bisherigen Verwaltungsräumlichkeiten im Untergeschoß des BKH findet künftig die Physiotherapie Platz – moderner, größer, heller und patientengerechter.

Die Lage des neuen Verwaltungsgebäudes am Brauweg ist Teil eines städtebaulichen Konzeptes, nachdem zwischen dem Krankenhaus und den BKH-Neubauten eine autoverkehrsfreie „grüne Achse“ vom Bahnhof hin zum Ortszentrum geschaffen werden soll. Überlegungen, die auch schon beim Bau des Medicubus (Pflegeschule) eine wesentliche Rolle spielten. „Für uns ist diese grüne Achse, deren Umsetzung wir im Frühjahr 2021 in Angriff nehmen werden, ein wesentlicher Baustein bei der Ortsentwicklung, ein Leuchtturmprojekt“, so Bürgermeister Hubert Almberger. Der Bahnhof und das BKH werden so für Fußgänger direkt, schnell und verkehrsfrei erreichbar sein. Grünzonen, Bäume und Bänke sollen diesem Bereich auch eine große Aufenthaltsqualität geben. Almberger: „Ich danke dem Bezirkskrankenhaus für die gute Zusammenarbeit und freue mich, dass unsere Überlegungen zur grünen Achse bei den jüngsten Bauten des BKH so gut berücksichtigt und integriert wurden.“ (TT)