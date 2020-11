Wer die USA zurück auf die Weltbühne führen soll

Washington – Der designierte US-Präsident Joe Biden arbeitet daran, Schlüsselpositionen seiner künftigen Regierung zu besetzen. Die bisher bekannt gewordenen Namen signalisieren eine Abkehr von der „America first“-Politik des scheidenden Präsidenten Donald Trump. Außenminister wird Bidens Berater Antony Blinken, bestätigt das Team des gewählten Präsidenten. Auch John Kerry kehrt zurück: Er war Außenminister in der zweiten Amtszeit von Präsident Barack Obama. Biden will ihn zum Sonderbeauftragten für das Klima machen.

Regierungsmitglieder müssen allerdings noch vom Senat bestätigt werden, in dem womöglich die Republikaner die Mehrheit haben werden.

Antony Blinken (58) arbeitete in diversen Funktionen in den außenpolitischen Teams der Präsidenten Clinton und Obama, unter anderem als Vize-Außenminister. Er gilt als Weggefährte von Biden und fungierte oft als dessen Stimme in außenpolitischen Fragen.