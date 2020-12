Marterl als stille Wegbegleiter erzählen oft düstere Geschichten

Heini Sikora war bekannt dafür, Männer, die 30 Kilo schwerer waren als er selbst, in schwindelerregender Höhe über ein wackeliges Seil zu tragen. Als Artist war er furchtlos. Und auch an diesem Abend ließ er das Blut des Publikums, das die Köpfe in den Himmel reckte, in den Adern gefrieren. Mit dem erst neunjährigen Sohn seines Kompagnons balanzierte er ungesichert hoch über dem Imster Stadtplatz.