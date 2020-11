Soldat von Hunden getötet: Gutachten wird rechtlich geprüft

Das im Zusammenhang mit der tödlichen Hundeattacke auf einen 31-jährigen Soldaten in der Wiener Neustädter Flugfeld-Kaserne erstellte Sachverständigen-Gutachten wird seitens der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt einer rechtlichen Prüfung unterzogen. „Dies kann einige Zeit dauern“, sagte Behördensprecher Erich Habitzl am Montag zur APA. Die Auswirkungen der Expertise auf den weiteren Verlauf des Ermittlungsverfahrens seien derzeit noch nicht abschätzbar.

Das Gutachten soll laut „Kurier“ aber Mängel an der provisorischen Zwingeranlage in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt aufzeigen. Erich Gemeiner, der Anwalt der Familie des getöteten Soldaten, soll am Montag zudem Vorwürfe gegen das Bundesheer erhoben haben: „Alle Schutzmaßnahmen haben versagt“, hielt er fest.