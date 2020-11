Neue Kampagne: Igler Bahn wird als „Waldbahn“ beworben

Wimmelbild- bzw. Schatzkartencharakter hat die Vorderseite des neuen Fahrplans, der in einer Auflage von 15.000 Stück erscheint und die vielfältigen Attraktionen entlang der "Igler Bahn"-Strecke in den Fokus rückt.

Der wimmelbildähnliche Fahrplan, in Hunderten Arbeitsstunden von der Illustratorin Vanessa Sonnewend geschaffen, verzeichnet alle Haltestellen samt kurzen Texten in drei Sprachen (Details: www.waldstrassenbahn.at). Er erscheint in einer Auflage von 15.000 Stück, wird beim Schloss Ambras, beim Tourismusverband und im IVB-Kundencenter aufgelegt sowie an Volksschul- und Kindergartenkinder verteilt (nach dem Lockdown).