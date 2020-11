Neuer Studiengang als „Meilenstein in der augenoptischen Ausbildung“

Innsbruck – Österreich bekommt einen Bachelorstudiengang für Augenoptik – als eines der letzten Länder in der Europäischen Union. Die akademische Lehre, angesiedelt an der Fachhochschule (FH) Gesundheit Tirol in Innsbruck, wurde von den Berufsgruppenvertretern lang herbeigesehnt. „Es ist ein Meilenstein in der augenoptischen Ausbildung“, sagte Markus Gschweidl, Bundesinnungsmeister für Gesundheitsberufe, gestern bei einer digitalen Pressekonferenz.