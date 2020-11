Deutscher Verlag bringt 2021 „Herr der Ringe“-Update

Bisher unveröffentlichte Schriften von „Der Herr der Ringe“-Autor J.R.R. Tolkien sollen im kommenden Jahr im Verlag Klett-Cotta erscheinen. Das Buch werde „einzigartige Einblicke in die Hintergründe von Tolkiens Schöpfung“ geben, teilte der Verlag am Dienstag in Stuttgart mit. Der Band mit dem Titel „Natur und Wesen von Mittelerde“ wird von Carl F. Hostetter herausgegeben, der laut Verlag einer der weltweit führenden Tolkien-Experten ist.