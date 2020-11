Innsbruck – Die Absage trifft die Tirolerin sehr. Nach vielen Jahren mit etlichen psychologischen Therapien wurde bei ihrem Sohn Asperger-Autismus festgestellt – endlich eine eindeutige Diagnose und die Erklärung, weshalb er in einigen Lebensbereichen so große Schwierigkeiten hat. „Ich kämpfe jetzt schon so lange für meinen Sohn und endlich weiß ich, was los ist mit ihm“, sagt sie. Das Gutachten sollte aber auch die Grundlage dafür sein, dass der Bub, der die Neue Mittelschule besucht, nun die dringend benötigte Schulassistenz bekommen kann. Damit waren große Hoffnungen verbunden, denn in der Schule gibt es Probleme.