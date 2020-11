Vier Teams im CL-Achtelfinale - Leipzig unterlag bei PSG 0:1

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage vor drei Wochen in Leipzig kehrten Kylian Mbappe und Neymar bei PSG in die Startformation zurück. Im zentralen Mittelfeld der Leipziger, das erst im neuen Jahr wieder von Konrad Laimer bearbeitet wird, agierte Kapitän Marcel Sabitzer an der Seite von Amadou Haidara, eines weiteren Ex-Salzburgers.

Tabellenführer Manchester United ließ im Parallelspiel mit einem 4:1-Sieg gegen Istanbul Basaksehir nichts anbrennen. Mann des Spiels war Bruno Fernandes mit einem frühen Doppelpack (7., 19.). Den dritten United-Treffer, seinen fünften in dieser CL-Saison, besorgte Marcus Rashford per Elfmeter nach Foul an ihm selbst (35.). Im Finish war auch noch Daniel James erfolgreich (92.).

Bereits sechsmal in dieser Spielzeit in der Königsklasse getroffen hat Dortmunds Erling Haaland. Beim 3:0 gegen Club Brügge erzielte der Norweger einen Doppelpack (18., 60.). Der frühere Salzburg-Goalgetter traf erst via Innenstange ins kurze Eck. In der zweiten Hälfte kam er im Strafraum glücklich an den Ball und schloss ab. Haaland hält nun bei 16 Toren in zwölf CL-Einsätzen seiner Karriere. In der Liga war dem 20-Jährigen zuletzt gegen Hertha BSC (5:2) ein Viererpack gelungen.