Ibiza-Affäre: Kurz und die „engsten Freunde“ der Spenderin

Wien – Die Premiere gehörte Peter Franzmayr: Der Magistratsdirektor der oberösterreichischen Bezirksstadt Wels war die erste Auskunftsperson am neuen Tagungsort des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Die Befragungen finden nun im „Camineum“ der Nationalbibliothek statt. Dort ist – wichtig in Zeiten der Pandemie – mehr Platz als im angestammten Sitzungssaal.

Franzmayr gilt als FPÖ-nahe. Unter der Ägide des blauen Verkehrsministers Norbert Hofer wurde er im März 2018 an die Spitze des Aufsichtsrates der Autobahngesellschaft Asfinag berufen. Heuer verlor er diesen Posten unter der grünen Infrastrukturministerin Leonore Gewessler.

Er verteidigte sowohl seine eigene Bestellung als auch die 2019 erfolgte Neubesetzung des Asfinag-Vorstandes. Er habe auch keine Wahrnehmungen zu Begehrlichkeiten in Richtung Gesetzeskauf.

Es folgte als Auskunftsperson wieder eine Aufsichtsrätin – dieses Mal von der ÖBB Personenverkehrs AG: Teresa Pagitz, Juristin und Unternehmerin. Pagitz steht mit je 15.000 Euro in den Jahren 2017 und 2019 auch auf den Spenderlisten der ÖVP. „Ein Wechsel war überfällig“, begründete sie ihre Unterstützung für die türkise Neuorientierung unter Sebastian Kurz. Gegenleistungen habe sie nicht bekommen und auch gar nicht erwartet. Anfang 2019 war Kurz Urlaubsgast in ihrem Hotel in den Salzburger Bergen – und hat diesen „zur Gänze“ selbst bezahlt, wie sie betont.