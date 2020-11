Gries a. B. – Wie lange das alte Gebäude „Vennhäusl“ in Gries am Brenner noch bestehen bleiben kann, ist fraglich. Denn laut Abbruchbescheid ist am 20. Dezember Schluss. Doch nach neun Jahren Hin und Her zwischen der Gemeinde und Eigentümer Hubert Steiner ist dieser nicht willens, aufzugeben. Er erhielt durch eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof Wien aufschiebende Wirkung. Doch die Uhr tickt.