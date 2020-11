Den Weihnachtsmarkt St. Johann heuer „dahoam“ genießen

„Weihnachtsmärkte sind bis 6. Dezember nicht erlaubt. Wie es danach aussehen wird, ist fraglich. Abgesehen davon brauchen wir mindestens eine Woche, um den Weihnachtsmarkt aufzubauen. Das bedeutet, dass wir auch im Falle einer Lockerung erst am 4. Adventwochenende mit dem Markt beginnen könnten. So reduzierte Öffnungstage stehen in keinem Verhältnis zu den Kosten“, erklärt Ortsmarketing-Geschäftsführerin Marije Moors.

Für Bewohner, die derzeit lieber zu Hause bleiben, hat das Ortsmarketing den Einkaufs-Butler ins Leben gerufen. „Sie brauchen etwas Bestimmtes wie einen Adventkranz, ein paar Sportschuhe oder Ihre Lieblingskosmetik – und das trotz Lockdown? Dann teilen Sie uns mit, was Sie benötigen, und wir vermitteln Ihnen einen lokalen Händler, der Ihnen das gesuchte Produkt direkt vor die Haustür liefert. So leisten Sie einen wertvollen Beitrag dafür, dass Ihr Geld in der Region bleibt“, wirbt das Ortsmarketing. In der Regel wird innerhalb von 24 Stunden ein Angebot erstellt. Das sichere Arbeitsplätze im Ort. (mm)