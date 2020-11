Zugverkehr in Pflach regt auf: Nach des Zuges Pfeife tanzen

Pflach – An jedem ungesicherten Bahnübergang müssen Züge bis zu drei aufeinanderfolgende Achtungssignale abgeben. Und wenn ein Ort wie Pflach über elf solcher Übergänge verfügt, dann kann ein Lokführer bis zu 33-mal die vorausliegende Strecke beschallen. Da kann es dann, wie im kommenden Winterfahrplan ab sechs Uhr morgens, schon öfter passieren, dass ein tiefenentspanntes REM-Traumstadium abrupt in eine reale Wach-mürrisch-Phase übergeht.

Ein Anwohner, der innerhalb des Beschallungszone wohnen dürfte, ist jedenfalls so wütend, dass er ein anonymes Schreiben an jeden Haushalt in Pflach verschickt hat. Denn von sechs bis 22 Uhr würden laut Winterfahrplan den Pflachern und Pflacherinnen gleich doppelt so viele Züge einen infernalen Lärm bereiten. Statt den bisher 18 täglich sei bald mit fast doppelt so vielen, oft leeren Zügen zu rechnen – die alle pfeifen müssten. Pflach sei in diesem Abschnitt der einzige Ort, dessen Übergänge noch nicht technisch gesichert seien. Der Gemeindeführung wirft er vor, dass eine Umsetzung seit 2017 möglich gewesen sei, aber immer noch auf sich warten lasse.