Italien und Bayern wollen Verbot: Skiurlaubs-Krach der Nachbarn

In den Chor stimmte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein, der heuer bereits mehrfach vor einem „zweiten Ischgl“ gewarnt hat. Er unterstütze den italienischen Vorstoß, die Skigebiete in den Alpen auch über Weihnachten geschlossen zu halten. „Wenn wir Grenzen offen halten wollen, brauchen wir auch eine klare Übereinkunft, was das Skifahren betrifft.“ Wer in Risikogebieten Ski fahren gehe, der müsse zehn Tage in Quarantäne. Söder pocht auf „ein einheitliches Übereinkommen auf europäischer Ebene: keine Skilifte offen – überall – beziehungsweise kein Urlaub – überall.“ Die Bild-Zeitung titelte auch wegen der wiederholten Reibereien mit dem Nachbarn wie üblich wenig zurückhaltend: „Ski-Schlacht zwischen Kurz und Söder!“ Es drohe jetzt Ski-Unheil und, wenn der Konflikt mit Österreich nicht beigelegt werden kann, sogar Grenzschließungen.