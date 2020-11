Strom-Test: Global 2000 und WWF sehen Defizite bei Naturschutz

Wien – Die Umweltschutzorganisationen Global 2000 und WWF Österreich haben 148 Stromanbieter auf dem österreichischen Markt untersucht und auf ihre Ausrichtung zu einer naturverträglichen Energiewende bewertet. Das Ergebnis: Nur fünf Anbieter haben es in die Top-Kategorie „Treiber der Stromzukunft“ geschafft, gefolgt von elf Anbietern in der zweitbesten Kategorie „Solide Grünstromanbieter“. Bei den restlichen Anbietern sehen die Umweltschutzorganisationen massiven Verbesserungsbedarf.

Auch die Tiroler Anbieter sind in der Auflistung vertreten. So liegen die Stadtwerke Wörgl im Ranking auf Platz 14 und zählen damit für die Umweltschutzorganisationen zu den „Soliden Grünstromanbietern“. Im hinteren Feld landete die Tiwag. Der Landesversorger hat allerdings bei der Befragung heuer nicht mitgemacht, wie die Tiwag auf Nachfrage bestätigt. Auch die restlichen Anbieter in Tirol haben laut Global-2000-Ranking an der Befragung nicht teilgenommen. Daher seien diese laut Global 2000 nur auf der Basis öffentlicher Dokumente bewertet worden.