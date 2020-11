Rapid in Europa League gegen Dundalk unter Siegzwang

Vor dem Fußball-Europa-League-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4, DAZN) in Dublin gegen Dundalk muss sich Rapid nicht groß mit Rechenspielen beschäftigen. Den Hütteldorfern nützt gegen die noch punktelosen Iren nur ein Sieg, um die Chance auf den Aufstieg ins Sechzehntelfinale zu wahren. Gelingen soll dies ohne Cheftrainer Dietmar Kühbauer, der wegen einer Erkrankung nicht auf die Grüne Insel fliegen konnte.

An seiner Stelle coacht wie schon am Sonntag beim 3:4 in Ried Assistenztrainer Manfred Nastl. „Wir wissen, worum es geht. Wir wollen drei Punkte holen, damit wir im Rennen bleiben“, erklärte der 48-Jährige und betonte, er verspüre „sehr große Vorfreude“. Allerdings müsse man die Lehren aus dem verkorksten Auftritt in Ried ziehen. „Es gilt, das Verhalten in der Defensive und in den Zweikämpfen zu verbessern. Wenn das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir gewinnen“, sagte Nastl.