Einschränkungen in Deutschland bis Anfang Jänner verlängert

Zuvor hatte Reuters berichtet, dass sich Deutschland in der EU dafür einsetzen will, Skitourismus in Europa bis zum 10. Jänner zu verhindern. „Die Bundesregierung wird gebeten, auf europäischer Ebene zu abgestimmten Regelungen zu kommen, um bis zum 10. Jänner Skitourismus nicht zuzulassen“, hieß es angeblich bei dem Corona-Treffen. Zugleich soll an die Bürger appelliert werden, „alle nicht zwingend erforderlichen Reisen zu unterlassen.“