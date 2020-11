MAK mit digitaler Vorschau auf die Zeit nach dem Lockdown

Lust auf die Zeit nach dem Lockdown macht das Museum für Angewandte Kunst (MAK) in Wien: Auf digitalem Weg gibt es in den kommenden Tagen nämlich erste Einblicke in zwei Ausstellungen, die nach Wiedereröffnung des Hauses zu sehen sein werden. Per Online-Führung kann so etwa ab Freitag ein Rundgang durch „100 Beste Plakate 19“ unternommen werden. Kommende Woche folgt „Adolf Loos. Privathäuser“.