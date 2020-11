Großer Waldorf-Bazar weicht heuer ins Internet aus

Innsbruck – Für den Verein der Waldorfpädagogik Tirol ist der große Weihnachtsbazar seit über 30 Jahren einer der entscheidenden Fixpunkte im Jahr – und das gleich in mehrfacher Hinsicht: zum einen als gemeinschaftliches Fest unter dem Motto „Begegnung im Advent“, zum anderen als besonders wichtige Einnahmequelle für den Verein. Die Freie Waldorfschule Innsbruck – obwohl eine anerkannte Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht – finanziert sich ja z. B. zum allergrößten Teil über Elternbeiträge.

„Es hat uns also hart getroffen, dass der Bazar heuer Corona-bedingt nicht in der gewohnten Form möglich ist, wir waren anfangs sehr geknickt“, erzählt Alexandra Berner, Leiterin des Organisationskreises für den Bazar und Mutter von zwei Kindern, die die Freie Waldorfschule besuchen. Schon bald sei man aber auf die Idee gekommen, den Bazar erstmals online zu veranstalten. Schließlich haben viele Eltern, Schüler, Lehrer und Kindergartenpädagoginnen in Eigenregie wochenlang fleißig gewerkt. Solange es noch möglich war, fanden regelmäßige Basteltreffen statt.