Dieser Ausschnitt, gefilmt von Eva Braun, zeigt Constanze Manziarly in der Küche des Berghofes (Bild weiter unten im Text).

Innsbruck – Die Arbeit eines Historikers ist jener eines Detektivs nicht unähnlich. So begab es sich, dass der Telfer Stefan Dietrich vor zwölf Jahren an einer Innsbrucker Haustüre läutete. Er hatte erfahren, dass in der Villa die Schwester von Hitlers Diätköchin wohne. Auf Constanze Manziarly, deren großer Wunsch es gewesen war, Hauswirtschaft zu unterrichten, wurde er durch Aussagen von Hitlers Sekretärin Traudl Junge aufmerksam.