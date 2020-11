Kufsteiner Bodner-Gruppe baut neue „Landmark in Linz“

„Der gesamte Neubau und vor allem auch der Turm Quadrill wird eine bestimmende Landmark in Linz werden und ein architektonisches wie auch inhaltliches Statement setzen. Dass neben der denkmalgeschützten Tabakfabrik ein Projekt dieser baulichen Qualität in Österreich errichtet wird, ist in einer Zeit, in der wir um jeden Arbeitsplatz in Linz kämpfen, wirtschaftlich entscheidend“, sagt der Linzer Bürgermeister und Tabakfabrik-Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Luger (SPÖ).