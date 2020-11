Tiroler Grüne für Verkaufsverbot: Krach ums Silvester-Feuerwerk

Vorreiter sind hier die Niederlande. Dort verkündete die Regierung bereits vor zwei Wochen ein vollständiges Feuerwerksverbot zu Silvester. Sowohl der Kauf als auch die Verwendung sind untersagt. So soll verhindert werden, dass die wegen der Pandemie beanspruchten medizinischen Notdienste sich um zusätzliche Verletzte kümmern müssen. Diskutiert werden ähnliche Erlässe auch in österreichischen Bundesländern wie Oberösterreich oder der Steiermark.

Um gefährliche Feuerwerke im privaten Bereich heuer drastisch einzudämmen, reicht für die Tiroler Grünen ein reines Verwendungsverbot nicht aus. Nach dem Vorbild der Niederlande soll Corona-bedingt der Verkauf in Geschäften weitestgehend untersagt werden. „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass bestehende Verbote wenig eingehalten werden und auch nicht kontrollierbar sind“, sagt die grüne Sicherheitssprecherin und Landtagsabgeordnete Stephanie Jicha. Deshalb spricht sie sich „für eine Unterbindung des Verkaufs aus. Primär geht es heuer darum, die Spitäler zu entlasten, aber auch um die Entlastung von Lärm und Staub.“

Feuerwerke im Ortsgebiet sind in Tirol jetzt schon nach dem Pyrotechnikgesetz verboten. Darauf weist das Land in einer Stellungnahme hin. Ein zusätzliches Corona-bedingtes Feuerwerksverbot sei „derzeit kein Thema. Die Lage wird seitens des Einsatzstabes aber täglich neu bewertet. Sollte es angesichts der Corona-Pandemie eine Notwendigkeit dafür geben, kann seitens des Landes zeitgerecht reagiert werden.“

Abgesehen von den Grünen stehen alle im Tiroler Landtag vertretenen Parteien einem Untersagen von Feuerwerken skeptisch gegenüber. „Wir appellieren an die Vernunft“, sagt etwa NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer. „Wer an die vielen Menschen in den Spitälern und Pflegeheimen denkt, der weiß, dass zu Silvester Sektkorken, aber keine Raketen knallen sollen.“