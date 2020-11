Kein Einlenken von Ungarn und Polen im EU-Haushaltsstreit

Ungarn und Polen halten im Streit um das EU-Haushaltspaket an ihrer Blockadehaltung fest. Das Einlegen eines Vetos entspreche dem EU-Recht, Ungarn handle nicht ungesetzlich, betonte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am Donnerstag bei einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki in Budapest. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bestärkten sich die beiden Regierungschefs in ihrer Veto-Position.