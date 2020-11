U-Ausschuss: Wenig Erleuchtendes zu Postenbesetzungen

Die Besetzung hoher Posten in staatsnahen Unternehmen sind im Ibiza-Untersuchungsausschuss am Donnerstag ein weiteres Mal Thema gewesen. Wenig Erleuchtendes boten Susanne Höllinger, Aufsichtsrätin in der Staatsholding ÖBAG, sowie Andritz-Vorstandsvorsitzener Wolfgang Leitner, dessen Frau bereits im Untersuchungsausschuss als ÖBB-Aufsichtsrätin und ÖVP-Spenderin befragt worden war. Beide Auskunftspersonen bestritten Gegenleistungen oder politischen Einfluss jeglicher Art.

Die Umstrukturierung der ÖBIB zur ÖBAG ist aus Höllingers Sicht notwendig gewesen. In den Gesetzwerdungsprozess selbst sei sie aber nicht involviert gewesen. Dafür habe sie beim Aufbau der Gesellschaft unterstützend tätig sein können. Die Zusammenarbeit mit dem Alleinvorstand Thomas Schmid laufe „hervorragend“. Dieser sei am 27. März 2019 in der ersten offiziellen Sitzung bestellt worden und sei einfach der am besten geeignete von neun Kandidaten gewesen, er hätte „ganz einfach das beste Profil“ gehabt, erklärte Höllinger.