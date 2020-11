Banksy-Kunstwerk um 170.000 Euro versteigert

Das Bild „Bird with Grenade“ („Vogel mit Granate“) des geheimnisumwitterten Künstlers Banksy ist in den Niederlanden um 170.000 Euro unter den Hammer gekommen. Das 2002 entstandene Kunstwerk sei an einen niederländischen Sammler gegangen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP am Donnerstag unter Berufung auf das Auktionshaus Hessink‘s in Zwolle. Das Bild stamme aus der Privatsammlung von Jamie Wood, Sohn des legendären Rolling-Stones-Gitarristen Ron Wood, so das Auktionshaus.